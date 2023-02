Benevento, Stellone dirige il primo allenamento (LE FOTO) I giallorossi torneranno in campo domani con una doppia sessione di lavoro

Questo pomeriggio c'è stato il primo allenamento diretto da Roberto Stellone. Il nuovo tecnico del Benevento ha riunito la squadra al centro del campo e le ha parlato per diversi minuti, presentandosi e tracciando la linea da seguire per raggiungere l'obiettivo della salvezza.

Il programma di lavoro, una doppia e sedute video

Il lavoro proseguirà nella giornata di domani con una doppia sessione d'allenamento. Mercoledì mattina ci sarà una seduta in sala video, poi nel pomeriggio è in programma un test amichevole contro la compagine Primavera guidata da Gennaro Scarlato. Giovedì ancora sala video per i giallorossi, con successivo allenamento pomeridiano all'Imbriani. La partenza per la Sardegna è fissata a venerdì, giorno in cui è prevista anche la conferenza stampa di Stellone, in programma alle ore 12:10.