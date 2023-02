Tosca, un trasferimento provvidenziale da Gaziantep L'ex squadra del difensore giallorosso è della città epicentro del terremoto

Il terremoto devastante di Turchia e Siria ha sfiorato anche il Benevento. Pochi hanno ricordato che Alin Tosca è tornato a Benevento appena una settimana fa e la sua squadra di club era proprio il Gaziantep, quella della città che ha fatto segnare l'epicentro del violento terremoto. Una scelta di vita fortunata, a prescindere dal risultato sportivo che arriverà, per il difensore mancino giallorosso, che è tornato appena in tempo da Gaziantep per riuscire ad evitare il tremendo terremoto (7.9 scala Richter). Come è noto il bilancio di vittime in Turchia aumenta di ora in ora e tra i dispersi ci sono anche parecchi atleti delle squadre turche del massimo campionato, da Christian Atsu. il calciatore ghanese, ex Chelsea e Newcastle, che si è trasferito nel 2022 all'Hatayspor.Insieme all'esterno ci sarebbe anche il compagno di squadra Onur Ergüned il direttore sportivo Taner Savut. Il ministro della Gioventù e dello sport della Turchia, Mehmet Muharrem Kasapoglu, ha annunciato con un post su Twitter la sospensione di tutte le competizioni sportive nel Paese “fino a nuovo avviso”.