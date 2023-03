Benevento, Stellone annuncia la carta Farias con il Pisa Il brasiliano potrebbe tornare dal primo minuto a distanza di tre mesi dall'ultima volta

Non ha annunciato la formazione come fatto prima del match con la Ternana, ma poco ci è mancato. In conferenza stampa, Stellone ha lasciato intuire che all'Arena Garibaldi ci sarà Farias dal primo minuto: "L'ho visto bene, si è allenato con molta intensità per essere disponibile. Può giocare come falso nueve, però ci sono anche altre situazioni come le palle inattive dove loro sono ben strutturati e mi serve un calciatore in fase difensiva che può darci una mano. Ci sono i pro e i contro. Farias è un ottimo calciatore, volevo farlo giocare già a Cagliari. Può fare minuti in più, vediamo. E' un calciatore forte che ci crea la superiorità numerica saltando l'uomo. Se hai calciatori così, di conseguenza gli avversari devono far uscire un calciatore fuori dall'area".

La stagione di Farias

Non è stata un'annata semplice per il brasiliano fino a questo momento. Sono quattordici le presenze maturate nel corso della stagione, di cui sette da titolare. L'ultima volta che è sceso in campo è stato a Cosenza, dove ha giocato soltanto otto minuti. Manca nell'undici iniziale, invece, dal match interno col Cittadella dello scorso 11 dicembre. Adesso la sua condizione è nettamente migliorata, con Stellone spera che possa recitare un ruolo da protagonista.