Benevento, i numeri di Stellone in 7 partite Le scelte del tecnico da quando è sulla panchina giallorossa. Acuito il problema offensivo

Sei punti in sette partite. È questo il ruolino di marcia di Stellone da allenatore del Benevento Calcio. Non c’è stata la tanto attesa svolta con il cambio in panchina, con il tecnico romano che ha dovuto fare i conti con le solite problematiche che questa squadra si trascina dietro da sempre, a partire dalla scarsa verve offensiva. Con Stellone, infatti, i giallorossi hanno messo a segno soltanto tre gol, ma il dato più allarmate è relativo al fatto che nessuno di questi l’ha realizzato un attaccante, visto che sul taccuino dei marcatori ci sono andati soltanto Tello e Acampora. Insomma, non si vedono spiragli di luce, con la squadra che sta svolgendo delle doppie sedute per cercare di migliorare quegli aspetti in cui è venuta meno sia dal punto di vista tattico che dell’atteggiamento. Il tecnico ha dovuto fare affidamento anche su una rosa a mezzo servizio, basti pensare che in sette partite, soltanto tredici calciatori sono scesi in campo almeno tre volte dal primo minuto.

Tosca, Karic e Foulon sempre titolari con Stellone

Ci sono degli elementi di cui Stellone difficilmente ha dimostrato di farne a meno, come Tosca, Karic e Foulon che sono sempre stati titolari. A questi bisogna aggiungere anche Tello che ha saltato soltanto la trasferta di Pisa per squalifica. In attacco si sono avvicendati i soli Simy e La Gumina che, come detto, non sono mai andati a segno. Pettinari è entrato due volte da subentrato, considerato l’infortunio. Questo dimostra anche come il mercato di gennaio al momento non abbia portato nulla, anzi il Benevento si è addirittura indebolito visto che ha salutato due calciatori come Forte e Masciangelo che rappresentavano comunque degli elementi che hanno maturato non poche presenze nel corso della stagione. Tra i calciatori più subentrati, invece, c’è Letizia. Il capitano vive un periodo di difficoltà a causa di una condizione fisica deficitaria, ma nonostante tutto sta stringendo i denti per fornire il proprio contributo. A Pisa era palese il grado di difficoltà nel reggere la distanza. Intanto, i giallorossi proseguono le doppie sedute d’allenamento e lo faranno fino a sabato, quando è in programma soltanto una mattutina.