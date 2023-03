Bari, Antenucci e Caprile in coro: "Non possiamo sottovalutare il Benevento" Le parole dei due calciatori biancorossi in vista del match di sabato

Si avvicina il match tra Bari e Benevento, in programma sabato con fischio d'inizio fissato alle 16:15. Sul confronto tra le due formazioni hanno parlato Caprile e Antenucci, come riportato da labaricalcio.it.

"Non possiamo sottovalutare il Benevento"

L'attaccante biancorosso ha messo in risalto le difficoltà dell'incontro: “Sulla carta sembrerebbe una partita abbordabile, ma in realtà non è così. La B è un campionato difficile, il Frosinone ha perso in casa con il Cosenza e lo abbiamo visto. Non bisogna mai abbassare la guardia e bisogna essere concentrati e cattivi”. Ad Antenucci gli ha fatto eco Caprile: “Giochiamo contro una squadra forte che ha calciatori forti e che ora non sta vivendo un periodo facilissimo. Non ci possiamo permettere di sottovalutare l’avversario, sappiamo quello che dobbiamo fare”.