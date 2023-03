Benevento, l'ultima volta a Bari fu un trionfo Storia del 2016: per uno scherzo del destino sulla panchina barese c'era Stellone

(f.s.) Se i ricorsi storici avessero un senso, faremmo comunque fatica a trovarne uno nella prossima sfida tra Bari e Benevento senza un naturale sforzo di fantasia. Ultima partita tra “Galletti” e “Strega” allo stadio San Nicola datata 24 settembre 2016: il Benevento è una matricola guidata da Marco Baroni, il Bari, con le sue ambizioni, ha sulla panchina, toh, Roberto Stellone. E' una partita sicuramente storica per i giallorossi che vincono 4 a 0: gol tutti nella ripresa, di Ceravolo su rigore, Buzzegoli, Ciciretti e Jakimowski. Nei ricorsi storici di “vichiana” memoria, questi ultimi costituiscono la storia ideale eterna, uguale e diversa simultaneamente. Come dire che una cosa accaduta nel passato prima o poi si ripeterà, con qualche ovvia diversità.

Il Bari, al di là delle sue esigenze attuali di classifica, vorrebbe vendicarsi di quell'ultimo affronto sannita e ovviamente farebbe volentieri scempio dei ricorsi storici. Anche Stellone vorrebbe consumare la sua nemesi, ma per farlo dovrebbe battere proprio il Bari, che lui stesso guidava e che quel giorno subì una scoppola di immani proporzioni. Per una volta, insomma, il tecnico romano farebbe volentieri suoi i “ricorsi storici” del Benevento. Capirete che è un bel guazzabuglio: il destino, insomma, si è divertito ingarbugliando tutto. Ma, come spesso accade, la realtà potrebbe essere completamente diversa.

LA STORIA

La storia tra Benevento e Bari, pur nella sua brevità (15 precedenti in tutto), è costellata di episodi per nulla banali. Intanto anche i precedenti sono per così dire 15 e... mezzo. Già perché ce n'è uno che è stato cancellato dalle statistiche, quello disputato al Meomartini il 4 maggio del 75: una giornata nera per lo sport, iniziata davanti ad una bellissima cornice di pubblico, ma dopo i gol di Sigarini per il Bari e di Zica per il Benevento, trasformatasi in terribile teatro di guerriglia (parecchi feriti sulla vecchia curva dello stadio sannita) e sfociata nella sospensione della partita (prima data persa ad entrambe, poi ripetuta e vinta dal Bari).

SFIDA NUMERO 16

In totale il Benevento ha vinto solo due partite contro i Galletti, entrambe in terra pugliese, il 20 gennaio 1952 al vecchio stadio della Vittoria grazie ad un gol di Alfredo Pastore, e appunto il 24 settembre 2016 nell'astronave del San Nicola. Il computo complessivo parla di 5 vittorie baresi e di 8 pareggi. Nove di queste partite sono state giocate in serie C, due in D, tre, le ultime, in serie B. Il bilancio della tre sfide nella serie cadetta è in perfetta parità: una vittoria sannita, una barese ed un pareggio. Sabato si scriverà il confronto numero 16 della storia: nella smorfia napoletana è il numero che simboleggia la fortuna. Non sarebbe male per una volta essere baciati dalla Dea bendata...

Nella foto Taddeo un colpo di testa di Ceravolo nell'ultima sfida al San Nicola nel 2016