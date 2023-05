Benevento, ci sono i primi saluti: la decisione della società è immediata Iniziano le manovre in vista della prossima stagione che la Strega vivrà in serie C

La decisione era nell'aria, ma il presidente Vigorito non ha perso tempo. Da domani, i calciatori in scadenza di contratto o in prestito saranno liberi di lasciare Benevento. Il restante della rosa potrà proseguire gli allenamenti agli ordini di Agostinelli, in attesa del rompete le righe che verrà definito dalla società. Ovviamente ci sono le dovute eccezioni, con Manfredini che potrebbe restare un altro anno in giallorosso per la professionalità che ha sempre mostrato. Resteranno ad allenarsi anche Basit e Sanogo. La dirigenza deciderà anche il destino di coloro che sono sotto contratto, valutando nel dettaglio coloro che potranno restare nel Sannio e coloro che, invece, non fanno più parte del progetto.

Benevento, chi sono i calciatori in scadenza?

I calciatori in scadenza, oltre a Manfredini, Basit e Sanogo, sono Farias, Foulon, Glik e Vokic. Andranno via perché in prestito anche i vari La Gumina, Jureskin, Leverbe, Simy e Pettinari. Le manovre del Benevento in vista della prossima stagione sono già cominciate.