Benevento, l'attacco è un reparto da ricostruire Al momento in rosa c'è soltanto Ciano. Da valutare la posizione di Moncini

Le grandi manovre del Benevento in vista del prossimo campionato di serie C porteranno a una profonda trasformazione della rosa. Il reparto più colpito sarà l'attacco che, al momento, conta la presenza del solo Ciano. L'ex Frosinone, capocannoniere della squadra insieme a Tello con cinque marcature, ha ancora un altro anno di contratto con il sodalizio di via Santa Colomba. Tutti gli altri hanno già fatto le valigie: Simy, che ha chiuso la stagione senza reti, tornerà alla Salernitana, mentre La Gumina rientrerà alla Sampdoria e Pettinari alla Ternana. Farias ha salutato perché in scadenza di contratto. Escluso Ciano, le punte giallorosse hanno messo a segno la miseria di sette gol tra Pettinari, La Gumina, Simy e Forte, con quest'ultimo che nel girone d'andata ha realizzato tre marcature prima di passare all'Ascoli.

Benevento, rientra Moncini?

Oltre a Ciano, al momento si registra il rientro di Moncini che non è stato riscattato dalla Spal per il mancato raggiungimento delle quindici marcature che avrebbero permesso di far scattare l'obbligo per gli estensi. Ovviamente anche la posizione di Moncini sarà valutata dal nuovo direttore tecnico Carli, ma a prescindere da questo è scontato dire che il reparto avanzato sarà totalmente ricostruito.