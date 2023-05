Benevento, si stringe il cerchio attorno al nuovo allenatore Vigorito e Carli vogliono un tecnico giovane. L'annuncio potrebbe arrivare nei prossimi giorni

Dopo aver definito l’arrivo di Marcello Carli, l’obiettivo del Benevento sarà quello di scegliere il nuovo allenatore. L’identikit è ben chiaro: il presidente Vigorito e il direttore tecnico giallorosso cercano un profilo giovane, pronto a sposare con entusiasmo la causa. Al momento, quindi, sarebbero lontani i nomi degli allenatori esperti che sono stati accostati al sodalizio sannita. Il Benevento fa gola a molti anche e soprattutto in serie C, ma la società vuole operare con oculatezza nella scelta di un profilo fondamentale su cui poi ricostruire la rosa. Si cerca un tecnico che veda nei colori giallorossi un punto di partenza, una sorta di trampolino di lancio per affermarsi a grande livelli nel mondo della terza serie e perché no, provando a spiccare il volo nelle categorie superiori insieme alla Strega. Ovviamente Carli ha già una lista di nomi che si restringe giorno dopo giorno, tant’è che l’annuncio del nuovo allenatore potrebbe avvenire a stretto giro: si ipotizza tra la fine di questa settimana o per l’inizio della prossima. Il Benevento è lanciatissimo in vista della nuova stagione, si vuole operare con attenzione ai dettagli, cercando di evitare gli errori commessi nel recente passato. Proprio come sottolineato dal presidente Vigorito che ha parlato della stagione appena conclusa come un qualcosa da “ricordare per evitare che si ripeta”.

Domani la conferenza stampa di Carli

Intanto, cresce l’attesa per la conferenza stampa di Marcello Carli, in programma alle 18:30 di domani. Nella sala stampa “Marco Santamaria”, il nuovo direttore tecnico pronuncerà le sue prime parole da giallorosso, presentando la propria metodologia di lavoro e, ovviamente, le ambizioni legate all’esperienza col Benevento Calcio che avrà una durata triennale. La conferenza sarà trasmessa in diretta esclusiva da Ottochannel.