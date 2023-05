Benevento, inizia il quarto ciclo dell'era Vigorito La Strega è pronta ancora una volta a ripartire, nonostante la recente delusione

Quello che comincerà quest'oggi con la conferenza stampa di Carli, sarà l'inizio del quarto ciclo dell'era Vigorito. In diciassette anni, il Benevento ha ottenuto tanti successi ma è stato costretto più volte a cadere per poi ripartire; proprio come adesso, con la Strega che dopo aver vissuto sette anni di grande livello tra serie A e B, dovrà fare ritorno in terza serie.

Il primo ciclo: da Monte San Savino a Castellammare di Stabia

Il primo ciclo ha visto il Benevento tentare la scalata verso il calcio che conta, partendo dalla serie C2. Dopo la sconfitta nei play off con il Sansovino, la prima "vera" squadra di Vigorito si è vista nella stagione 2006/2007: promozione sfiorata in finale col Potenza, poi ottenuta l'anno dopo direttamente. Successivamente tre play off consecutivi per accedere in serie B, persi contro Crotone, Varese e Juve Stabia.

Il secondo ciclo: dal repulisti alla disfatta col Como

Dopo la sconfitta con la Juve Stabia, Vigorito (che nel frattempo aveva perso il fratello Ciro, un vero e proprio punto di riferimento per tutta la società) stravolse il Benevento dando vita a un programma orientato ai giovani, affiancati da calciatori esperti e affidati a Gianni Simonelli. Per due stagioni consecutive, la Strega non arriva ai play off. Poi viene eliminata nel 2014 dal Lecce in semifinale. Dolorosissimo l'esito della stagione 2015/2016: il Benevento di Brini lottò fino alla fine per la promozione diretta con la Salernitana, ma poi fu costretto a giocare i play off con i subentrati Cinelli e Landaida. Nel turno preliminare degli spareggi vinse il Como, con dura contestazione dei tifosi e successive dimissioni di Vigorito, senza mai lasciare i colori giallorossi del tutto nonostante l'avvicendamento con Pallotta.

Il terzo ciclo: il doppio salto e il ritorno in serie C

La serie B arriva nel 2016, al termine di un campionato straordinario e c'è il rientro ufficiale di Vigorito. È il momento in cui il Benevento comincia a riscattarsi dalle delusioni degli anni precedenti: in breve tempo arriva il doppio salto fino alla serie A, poi la retrocessione e la riconquista della massima serie nel 2020 a suon di record con Inzaghi. Il resto è storia recente: il ritorno in B, i play off persi col Pisa e l'amarissima retrocessione della stagione appena conclusa che ha definitivamente chiuso il terzo ciclo.

Il quarto ciclo comincia con Carli

È l'alba di un nuovo ciclo per la società di Vigorito. Alla base del nuovo progetto c'è Carli che cercherà di riorganizzare una pronta risalita della Strega. La presentazione, in programma questa sera alle 18:30, sarà il primo passo verso il nuovo Benevento.

in foto, un momento iconico della stagione 2019/2020, quella dei record: nonostante la sconfitta per 4-0 a Pescara, ci fu un abbraccio tra Vigorito e la tifoseria; dall'Adriatico il Benevento non si fermò più. Ripartenza.