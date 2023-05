Benevento, la conferma di Manfredini è un trionfo del merito Accolta con grande favore la scelta della società di rinnovargli il contratto

La notizia era già nell'aria, ma ieri è arrivata la conferma ufficiale da parte della società: Manfredini sarà uno dei pochi superstiti della stagione appena conclusa. L'estremo difensore si è contraddistinto per impegno e professionalità, rispondendo sempre presente nel migliore dei modi ogni volta che è stato chiamato in causa. A dispetto della poca continuità, ha sempre sfoderato delle prestazioni più che positive, realizzando interventi decisivi in più di un'occasione. Aspetto che testimonia l'impegno massimale con il quale Manfredini ha partecipato agli allenamenti quotidiani, agli ordini dei vari preparatori dei portieri. La proposta di rinnovo di contratto rappresenta un trionfo del merito ed è stato accolto con grande favore da parte della tifoseria giallorossa.