Il saluto di Agostinelli: "Aver conquistato tanta gente mi inorgoglisce" Il suo però non sarà un addio: rimarrà nell'area tecnica con un nuovo ruolo

(f.s.) Un saluto col cuore in mano. Che non è un addio, ma un atto sentito da parte di una gran persona che s'è legata in maniera viscerale alla vecchia strega. Andrea Agostinelli non ama i social, non troveremo le sue parole su Instagram o Facebook, ma ha voluto ugualmente esternare il suo pensiero nel momento in cui ha capito che la sua avventura come allenatore del Benevento si era conclusa. “Vorrei ringraziare innanzitutto il presidente – dice – per tutta la fiducia che mi ha dato. Ho trovato in lui una persona d'altri tempi e devo dire che di questa cosa mi sono letteralmente innamorato”. Ma i ringraziamenti vanno anche alla città: “Gli attestati di stima che ho ricevuto – aggiunge – sono stati favolosi. La gente mi ha voluto bene e non posso che ringraziarli. E' stato qualcosa di diverso da qualsiasi piazza in cui sono stato: aver conquistato così la gente mi dà tantissimo orgoglio”.

Il presidente non si priverà di un personaggio così, ha in mente per lui un nuovo ruolo nell'area tecnica, probabilmente di addetto allo “scouting”, qualcosa che ultimamente forse era mancato nel club giallorosso. Non c'è ancora nero su bianco, ma tra due persone che parlano la stessa lingua si fa presto a trovare un accordo: “Credo – conclude Agostinelli – che sia un ruolo che posso fare. E sia chiaro lo farò con lo stesso entusiasmo che ho riversato nell'avventura da allenatore”. Allora, arrivederci mister.