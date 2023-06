Gruppo C di Lega Pro: ci sarà anche il Crotone Si delinea la griglia di partenza della prossima serie C

Anche in C i nodi stanno venendo al pettine. Un po' per volta prende corpo un eventuale girone meridionale della prossima Lega Pro e sappiamo già che in quel raggruppamento ci sarà anche il Crotone, rivale storico dei giallorossi in qualsiasi categoria. I pitagorici, dopo aver inseguito senza risultato il Catanzaro, sono stati brutalmente estromessi anche dai play off. Insomma chi per una volta anche dal fronte sannita avrà fatto il tifo per i calabresi (un avversario scomodo in meno...) è rimasto deluso. La griglia del girone meridionale è quasi del tutto composta: ci sono le tre neo promosse Sorrento, Brindisi e Catania e al limite anche l'abruzzese Pineto, poi le squadre che hanno conservato il posto dallo scorso campionato, ovvero Crotone, Cerignola, Picerno, Monopoli, Latina, Potenza, Juve Stabia, Taranto, Giugliano, Virtus Francavilla, Avellino, Turris, Monterosi e Messina. Col Benevento si arriva già a 19 componenti. Poi bisognerà vedere chi riuscirà a varcare la soglia dei play off. Per il Sud sono rimasti Pescara e Foggia: ne potrebbe rimanere una sola, ma vista la concorrenza niente affatto blanda di Cesena e Lecco, potrebbero anche rimanere entrambe in terza serie. Non sarebbe il massimo, ma il quadro peggiore si avrebbe se anche il Cosenza alzasse bandiera bianca e si accodasse al gruppo della C. A quel punto una rimescolata alle carte sarebbe imprescindibile. Tutte insieme appassionatamente si arriverebbe a quota 22 e a quel punto bisognerebbe capire la destinazione delle abruzzesi, dal Pescara al Pineto, fino al Monterosi che ha chiesto di giocare a Teramo. Ancora qualche giorno e la situazione sarà più chiara.