Benevento, cosa lega Andreoletti, Brini e Simonelli? Il curioso dato Il legame tra i tre tecnici non è solo quello di essere stati scelti alla guida del club giallorosso

Trovare degli allenatori che abbiano indossato i guantoni da portiere, non è affatto cosa facile. Sono rari gli estremi difensori che intraprendono questo ruolo, anche perché la strada più semplice in questo contesto è quella di proseguire la carriera come preparatori di coloro che sono chiamati a difendere la porta. È un dato raro anche per il Benevento, visto che Andreoletti si aggiunge - per quella che è la storia recente - ai soli Brini e Simonelli.

Simonelli - Il professore a difesa di Paganese, Casertana e Frattese

Gianni Simonelli è stato un portiere di Paganese, Casertana e Frattese prima di intraprendere una lunghissima carriera da allenatore. Con il Benevento, come noto, vinse il campionato di C2 nel 2008, per poi tornare in sella nell'estate del 2011. Quando militava alla Paganese da calciatore, fissò l'interessante record di ben 1041 minuti di imbattibilità.

La carriera in serie A di Fabio Brini

Ben diversa è stata la carriera da calciatore di Fabrio Brini, alla guida del Benevento per un anno e mezzo. Da calciatore, visse delle positive annate in serie A soprattutto con la maglia dell'Udinese.

Andreoletti e la brevissima carriera da portiere

La carriera da calciatore di Andreoletti è stata brevissima. L'attuale tecnico giallorosso è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, per poi difendere la porta Pro Sesto, Lecco e Turate Verbano prima di decidere di dedicarsi precocemente al sogno di diventare allenatore.