Benevento, tutte le tappe in vista del prossimo campionato Sarà una estate intensa per la Strega, impegnata nella ricostruzione dopo la retrocessione

Saranno settimane molto intense per il Benevento che sarà chiamato a ricostruire la rosa in vista del prossimo campionato di serie C. Il sodalizio sannita si è mosso con largo anticipo, affidandosi al direttore tecnico Carli che a sua volta ha già scelto Andreoletti come nuovo allenatore. Ma quali saranno le tappe che porteranno la Strega all'esordio in campionato? Scopriamole.

Prima tappa, i contratti

La questione più impellente per il Benevento riguarda i contratti in essere con i calciatori che sono fuori dal progetto. In tal senso, si cercherà di trovare un accordo tra le parti. In conferenza stampa, Carli ha parlato di ben cinque elementi che devono essere ceduti. Poi è chiaro che con gli altri si ragionerà sul da farsi, a partire dagli ingaggi che per molti sono ben lontani dai crismi della Lega Pro. Sarà impossibile mandare via tutti, ma l'obiettivo è quello di sfoltire quanto più possibile la rosa per estirpare i malumori della retrocessione.

Seconda tappa, l'iscrizione

Si tratta di una mera formalità per il Benevento Calcio, a differenza di altri club che hanno già lamentato delle problematiche in vista del termine ultimo fissato al prossimo 20 giugno. Bisognerà versare la tassa d'iscrizione di 105mila euro, accompagnata dai documenti utili a mostrare la solidità finanziara del club, tra cui la fideiussione di 350mila euro.

Terza tappa, il ritiro di Roma

Il Benevento si ritroverà il prossimo 17 luglio per le visite mediche, poi dal 24 luglio al 12 agosto sarà impegnato al Mancini Park Hotel di Roma. Sarà un momento cruciale della stagione, dove Andreoletti potrà cominciare a inculcare la propria ideologia alla squadra. La Lega Pro non ha ancora comunicato le date del prossimo campionato, ma probabilmente comincerà a settembre come quello che si sta avviando alla conclusione. Il Benevento non sarà impegnato in gare ufficiali prima dell'esordio, visto che la Coppa Italia di serie C dovrebbe cominciare a ottobre. Scontate, a questo punto, una serie di amichevoli che traghetteranno la Strega verso la prima giornata di campionato.

Una tappa costante: il mercato

Tutta l'estate sarà caratterizzata dal mercato. La necessità di sfoltire la rosa, porterà necessariamente il Benevento a essere particolarmente attivo per l'acquisto dei calciatori. Carli ha predicato calma. Il tempo c'è, ma la marcia di avvicinamento al prossimo campionato è già cominciata.