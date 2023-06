Benevento, attesa per gli abbonamenti: tutti i numeri dell'era Vigorito C'è curiosità sulla nuova campagna. L'ultima volta in C non si è superata la quota di 2mila unità

Ci sono dei tifosi che sui social non hanno intenzione di pazientare ancora, chiedendo a più riprese l'annuncio della nuova campagna abbonamenti. Quale sarà la politica del Benevento Calcio? Bisognerà attendere una comunicazione ufficiale da parte della società che sta lavorando in tal senso, cercando di studiare l'offerta migliore da proporre ai tifosi giallorossi. Ma come è andata l'ultima campagna vissuta in serie C? Scopriamolo.

Il dato che emerge è finito nel dimenticatoio, ma riprendendolo fa una certa impressione. Nella stagione 2015/2016, quella che portò il Benevento alla promozione in serie B, vennero effettuati soltanto 1665 abbonamenti. C'è da contestualizzare il dato, visto che i sostenitori giallorossi si trovarono in un momento di grande incertezza, successivo all'ennesimo play off perso e alle dimissioni di Vigorito che portarono il duo Fabbrocini-Pallotta sulla poltrona più importante di via Santa Colomba. Negli ultimi anni c'è stata una netta impennata, ovviamente favorita dai sette anni che la Strega ha vissuto facendo l'altalena tra serie A e B. Il record della gestione Vigorito è della stagione 2018/2019, quando vennero staccate 8438 tessere.

I numeri dell'era Vigorito: