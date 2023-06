Benevento, bando alle rivalità: meglio che il Foggia salga in B Difficile invece che il Pescara possa essere dirottato al centro

Bando alle rivalità. Se il Foggia vince la finale col Lecco e ritorna in B sarà un'avversaria in meno nel roster delle grandi di terza serie che attendono il Benevento e converrà anche alla strega avere una rivale in meno nel novero delle pretendenti al ritorno in cadetteria.

L'ideale sarebbe quello di vedere i satanelli salire in B e il Pescara dirottato nel girone centrale della Lega Pro. Due piccioni con una fava, non capita spesso. Ma l'eventualità è abbastanza remota.

Alla fine, è anche inutile ribadirlo, si possono fare tutte le previsioni possibili, ma sarà sempre complicato azzeccare ciò che avverrà. Rimane che in un ragionamento spicciolo, liberarsi in un colpo solo di avversari del calibro di Foggia e Pescara non sarebbe certo male.

Per saperne di più non rimane che attendere la finalissima dei play off tra Lecco e Foggia, vale a dire le due out siders che si sono sbarazzate delle favorite Cesena e Pescara. Andata sul Lario martedì 13 giugno (21.30), ritorno allo Zaccheria domenica 18 (17,30). La C mantiene i vecchi regolamenti: i gol in trasferta non valgono doppio, e in caso di parità al termine dei due confronti, supplementari e rigori.

Dicevamo che ad un primo sommario conteggio delle squadre che parteciperanno alla serie C non sembra facile che, promosso il Foggia, qualche squadra abruzzese possa finire nel girone centrale. Facciamo un po' i conti. Ci saranno 6 squadre campane (Juve Stabia, Giugliano, Avellino, Turris, Sorrento e Benevento), 5 pugliesi (Cerignola, Monopoli, Taranto, V. Francaville e Brindisi) che diventerebbero 6 se il Foggia fosse sconfitto dal Lecco, 2 lucane (Potenza e Picerno), una laziale (Latina), 2 siciliane (Messina e Catania). Infine tre abruzzesi (Pineto, Pescara e Monterosi che giocherà a Teramo). Senza il Foggia dunque saremmo addirittura a quota 19, una in meno per formare il vecchio raggruppamento del Sud. A quel punto o ci sarà una rimescolata, o al meridione, inglobate le tre abruzzesi, sarà aggregata anche qualche squadra del centro (tipo Gubbio che è in Umbria). Insomma una composizione tutta da verificare. Anche sotto questo aspetto sembra difficile fare previsioni.