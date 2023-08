Benevento, in programma due nuove amichevoli Al rientro dal ritiro romano i giallorossi affronteranno il Giugliano e il Picerno

Non si ferma il Benevento. Dopo il ritiro romano ci saranno altre due amichevole. Lo aveva preannunciato Andreoletti dopo l'ultimo test con la Romana Football Club. I giallorossi affronteranno sia il Giugliano che il Picerno. Si stanno ultimando i dettagli per la questione logistica. L'obiettivo del tecnico è quello di mettere in pratica i dettami che sta trasferendo al Mancini Park Hotel. Dopotutto, a fine ritiro si traccerà un bilancio sull'organico. Qualche giovane ora presente nella capitale non farà parte del progetto della prima squadra. E' evidente che il discorso non vale per Talia, Alfieri e Sorrentino che continueranno a rientrare nei piani della Strega. Ma si dovranno risolvere anche le questioni legate alle uscite. Diversi i calciatori che sono a caccia di una nuova sistemazione. Tra questi ci sono Letizia, Schiattarella, Viviani e Acampora. Quest'ultimo rientrava nel progetto targato Carli - Andreoletti, ma il centrocampista ha palesato la volontà di abbandonare la nave giallorossa. Al momento il mercato è fermo. Il direttore tecnico però è alla ricerca di un terzino destro (in alternativa ad El Kaouakibi) e di un vertice basso per dare più esperienza al centrocampo. Probabile che arriverà anche un attaccante indipendentemente dalle sorti di Moncini. Per ora si sta lavorando con intensità a Roma. Andreoletti si è detto soddisfatto della risposta di tutti i calciatori a disposizione. La squadra però necessità di più elementi di esperienza indipendentemente dalla decisione di puntare su qualche giovane interessante.