Benevento, superata quota 1000 abbonamenti: i numeri nel dettaglio L'analisi delle vendite settore per settore. Tra un mese la chiusura della campagna

Quest'oggi si è superata quota mille abbonamenti, con il dato che ha raggiunto le 1067 unità. Si è ancora in fase di prelazione, la quale terminerà domenica. Dal 14 agosto comincerà la vendita libera che proseguirà fino alla vigilia della gara casalinga contro la Virtus Francavilla. La campagna abbonamenti, quindi, chiuderà i battenti tra esattamente un mese: il prossimo 9 settembre.

I dati nel dettaglio

Il settore più gettonato è la Curva Sud che al momento ha fatto registrare 484 emissioni. Subito dopo ci sono i Distinti con 353 e la Tribuna Superiore con 175. Numeri bassi, invece, per Tribuna Inferiore (22), Tribuna Centrale (21) e Curva Nord (12). Per quanto riguarda la tipologia d'abbonamento, la più scelta è quella "Intero" con 428 tessere. Numeri positivi dalla provincia con 252 emissioni. Gli over 65 sono fermi a 184, con le donne a 124. Preoccupante il dato relativo agli under 18, al momento soltanto 79.