Benevento, definita l'amichevole col Giugliano Appuntamento al 20 agosto con la diretta di Ottochannel

E' stata definita l'amichevole col Giugliano, la penultima per i giallorossi che una settimana dopo chiuderanno "le prove estive" con il test col Picerno (da ultimare i dettagli). L'appuntamento sarà domenica 20 agosto alle 18 presso la struttura sportiva del Giugliano (avversario della Strega nel campionato di C, girone C). Ci saranno per l'occasione le telecamere di Ottochannel con la diretta della partita in esclusiva. Intanto domani ci sarà il test con la Primavera Roma alle 17.45 a porte chiuse e senza le telecamere dell'emittente esclusivista per questioni logistiche. Sabato invece i giallorossi affronteranno il Monterosi al Mancini Park Hotel, amichevole che potrà essere seguita sia dal vivo che sul canale 16 del digitale terrestre.