Diretta amichevole Benevento-Roma Primavera, LIVE Il confronto tra i giallorossi e la formazione capitolina di Guidi

48' - Benevento in vantaggio: segna Viviani su punizione

46' - Comincia la ripresa

45' - Termina il primo tempo

15' - Arriva il pareggio del Benevento con Pastina: risultato sull'1-1

8' - Roma in vantaggio: a sbloccare il risultato è E Costa Cesco

1' - Comincia la partita

Benevento-Roma Primavera, il prepartita

Al Giulio Onesti c'è il test amichevole tra il Benevento e la Roma Primavera. Per i giallorossi si tratta della terza partita di precampionato, con Andreoletti che ha schierato una squadra sperimentale, dosando bene le forze in vista del confronto di domani in programma con il Monterosi. Nell'undici titolare ci sono sia Improta che Viviani. Il primo va verso un reintegro dopo essere stato messo ai margini, mentre il secondo è sempre al centro delle voci che riguardano il mercato in uscita del Benevento. Si rivede Acampora che figura in panchina.

Le formazioni ufficiali di Benevento-Roma Primavera

Benevento (4-3-3): Paleari; Viscardi, Veltri, Pastina, Masciangelo; Talia, Viviani, Rossi; Improta, Sorrentino, Carfora. A disp.: Manfredini, Giangregorio, Ciano, Meccariello, Benedetti, Rillo, El Kaouakibi, Acampora, Moncini, Bolsius, Agnello, Tello, Masella. All.: Andreoletti

Roma Primavera: Marin, Ienco, Chesti, Cherubini, Misitano, E Costa Cesco, Keramitsis, Mannini, D'Alessio, Vektal, Guerrero Landabaso. A disp.: Razumejevs, Kehayov, Plaia, Cichella, Golic, Boldrini, Bah, Nardozi, Louakima, Marazzotti, Bolzan, Alessio, Reale, Falasca, Mlakar, Graziani. All.: Guidi