Casertana, Cangelosi: "Abbiamo tenuto botta con voglia ed esperienza" Il commento del tecnico rossoblu dopo il derby col Benevento

A parlare nel post gara di Casertana-Benevento anche il tecnico Cangelosi: "Non potevamo reggere tutti i novanta minuti. All'inizio abbiamo provato a fare ciò che abbiamo preparato, ma poi siamo calati vistosamente. Il Benevento è salito molto di livello con i cambi, ci stava mettendo in difficoltà e ho dovuto fare delle correzioni".

"Abbiamo fatto il mercato fino all'otto settembre, quindi quasi tutti i calciatori non sono in condizione perché non abbiamo fatto amichevoli. Il ritmo di gioco non c'è, solo la voglia e l'esperienza sono riusciti a tenere botta contro una squadra che farà molto bene".

"Proietti ti dà i tempi, adesso il problema è che tutti dobbiamo arrivare a una condizione uguale per tutti. Proietti era un po' più avanti perché aveva giocato a Terni sia in Coppa Italia che in campionato. Gli altri si sono aiutati, di questo ne sono contento a prescindere dal risultato. Per me è stata una prestazione molto buona per ciò che potevamo fare".

"Montalto? Ha avuto un problema all'adduttore. In questo momento ho preferito non rischiarlo perché giocheremo sempre ogni tre giorni. Non voglio che corra rischi".

"È un punto importante perché ci fa ripartire in questo campionato dopo il ripescaggio. Il Latina ha una sua identità, sicuramente sarà una partita difficile. Dovremo prepararci soprattutto recuperando le energie, poi vedremo come affrontarla".