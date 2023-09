Benevento, Paleari: "Pari giusto. Non ho mai pensato di andare via" L'estremo difensore giallorosso dopo il derby del Pinto: "Importante non subire gol"

Nel post gara di Casertana-Benevento ha parlato Alberto Paleari: "Non avevamo mai visto niente di loro. Abbiamo studiato qualcosa vedendo i video di Cangelosi dello scorso anno. Nella ripresa siamo usciti più motivati, siamo andati vicini al gol: è un pareggio giusto. Stiamo lavorando giorno dopo giorno provando calciatori in altri ruoli come fatto da El Kaouakibi nel finale. Non è facile, quando hai diverse assenze non si può essere perfetti: lavoriamo per questo".

"Non subire gol è importante. Capitano? Mi sento un leader silenzioso, cerco di parlare nei momenti giusti. Vorrei che ogni calciatore si senta protagonista, possa portare positività: è una cosa che fa bene al gruppo e che porta i tifosi dalla nostra parte".

"Dopo aver parlato col presidente non c'è mai stata volontà di andare via. Ho sempre dato grandissima disponibilità a tutti. Non è stato un ritiro facile, quando hai tanta gente in rosa che non è convinta si fa fatica a creare quell'ambiente che in un gruppo si cerca di avere subito dall'inizio. Adesso siamo al completo, abbiamo limitato queste incertezze: bisogna pedalare al massimo e fare più punti possibili".

"Meccariello fa il tifo per noi, parliamo tutti i giorni e chiede come vanno gli allenamenti. Dovremo aspettarlo sei mesi, ma quando tornerà sono certo che darà anche lui il proprio contributo".