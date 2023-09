Benevento, Andreoletti si coccola Talia: positivo l'inizio di stagione Importante è stata l'esperienza al Potenza della scorsa stagione per il centrocampista

In un inizio di stagione in cui il Benevento è stato più volte etichettato come un "cantiere aperto", si può ben dire che Andreoletti ha trovato una certezza in Angelo Talia. Il centrocampista giallorosso ha giocato da titolare contro Turris, Virtus Francavilla e Casertana, mostrando delle ottime cose sia da interno di centrocampo che da mediano davanti alla difesa.

Talia, l'importanza dell'esperienza al Potenza

Talia è uno dei prodotti più promettenti del settore giovanile del Benevento. Il centrocampista ha fatto tutta la trafila tra le formazioni giallorosse, partendo dall'under 15 fino ad arrivare in prima squadra, con la quale ha esordito il 14 agosto del 2021, in occasione del match di Coppa Italia giocato contro la Spal. Nella scorsa stagione ha fatto più che bene al Potenza, dove ha avuto un primo approccio con il girone meridionale di Serie C, totalizzando 36 presenze complessive. Una esperienza molto formativa per Talia che gli ha permesso di tornare in giallorosso con un bagaglio d'esperienza rinnovato, ma soprattutto utile per conoscere un campionato molto complicato.