Serie C / Diretta Benevento-Taranto 1-0, LIVE Al Vigorito c'è il confronto tra i giallorossi e la compagine di Capuano

24' - GOL DEL BENEVENTO! Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Ferrante insacca alle spalle di Vannucchi

24' - Bolsius serve Ferrante che si gira e va alla conclusione: palla deviata in angolo da un difensore

20' - Nessuna azione degna di nota dopo venti minuti di gioco

10' - Il Benevento fa girare il pallone e cerca di penetrare per vie centrali. Il Taranto chiude gli spazi e punta sulle ripartenze

5' - Fase di studio della partita

1' - Comincia Benevento-Taranto!

Benevento-Taranto 1-0, il tabellino

Benevento (3-4-2-1): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Karic, Talia, Pinato, Benedetti; Tello, Bolsius, Ferrante. A disp.: Nunziante, Manfredini, El Kaouakibi, Alfieri, Masciangelo, Kubica, Marotta, Ciano, Simonetti, Rillo, Viscardi, Sorrentino, Terranova, Carfora, Ciciretti. All.: Andreoletti

Taranto (3-5-2): Vannucchi; Heinz, Antonini, Enrici; Mastromonaco, Romano, Calvano, Zonta, Ferrara; Kanouté, Samele. A disp.: Loliva, Di Serio, De Santis, Riggio, Bifulco, Panico, Kondaj, Hysaj, Papaserio, Fiorani, Capone, Orlando, Fabbro. All.: Capuano

Arbitro: Ancora di Roma 1. Assistenti: Palla e Linardi. IV ufficiale: Gavini

Marcatore: 24'pt Ferrante

Benevento-Taranto, il prepartita

Al Vigorito c'è il confronto tra Benevento e Taranto, valido per la quarta giornata del campionato di Serie C. I giallorossi vogliono dare continuità ai quattro punti conquistati contro Virtus Francavilla e Turris, contro un Taranto che è partito bene in campionato con una vittoria e un pareggio.