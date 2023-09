Benevento, Karic: "I nostri tifosi ci danno una carica incredibile" Le parole del centrocampista giallorosso, autore del raddoppio

Benevento vittorioso col Taranto, tra i marcatori giallorossi c'è stato Karic che ha commentato così la prestazione della Strega: "Non avevo mai fatto il ruolo di esterno, cerco di imparare velocemente perché vedo che posso fare bene anche in questa posizione. Il nostro obiettivo? Il campionato è molto equilibrato, ci sono diverse squadre che sono forti. Pensiamo partita dopo partita, non bisogna guardare nel lungo. Non ci saranno mai partite facili, poi in trasferta possiamo trovarci su campi sintetici o stretti. Stiamo preparando bene le partite, ma pensiamo gara dopo gara. Se continuiamo come stasera, sono convinto che possiamo fare grandi cose".

"È molto importante avere la carica del pubblico, i tifosi ci daranno una grande mano. Negli ultimi dieci minuti ci siamo abbassati, ma sentirli alle nostre spalle ci dà una carica incredibile. Dobbiamo vincere per portare più gente allo stadio perché abbiamo bisogno di loro".

"Ci sono state delle settimane dove non si capiva bene il futuro dei calciatori, compreso me stesso. Ho parlato col direttore e con il mister e sono convinto del progetto. Questo è un gruppo unito, ci mettiamo il fuoco. In campo si vede che questo paga".