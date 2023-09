Brindisi-Benevento, i precedenti vedono avanti i giallorossi 18 sfide in 73 anni di storia: 7 volte hanno vinto i sanniti, 5 i pugliesi

(f.s.) Certamente non una classica, anche se i suoi 18 confronti in 73 anni di storia, questa sfida se l'è comunque regalati. Benevento e Brindisi si affrontano questa sera per la 19esima volta, anche se si sono persi di vista da ben 29 anni. Prima volta, dicono le cronache, nel lontano 5 novembre del 1950. Campionato di serie C, settima giornata al vecchio Santa Maria degli Angeli: vincono i giallorossi allenati dall'ungherese Ferenc Plemich (erano di moda i magiari: l'anno prima sulla panchina dei giallorossi si era seduto Ferenc Hirzer, altro ungherese che aveva giocato nella Juve). Al ritorno i pugliesi si riscattano vincendo 1-0. Il bilancio delle 18 sfide vede i giallorossi in leggero vantaggio: 7 sue vittorie contro le 5 dei brindisini e i 6 pareggi. In genere ha prevalso il fattore campo, ma se il Brindisi non ha mai vinto a Benevento, i giallorossi hanno violato una sola volta nella loro storia il campo di quella che tutti chiamano la “porta d'Oriente”.

E casualità vuole che sia anche l'ultima volta che le due squadre si sono affrontate: era l'8 maggio del 94 e per uno scherzo del destino anche quella sfida (come stasera) fu giocata in campo neutro, nella vicina Francavilla Fontana. Partita senza significato, perchè i giallorossi di Boccolini avevano già vinto il campionato e per i brindisini non c'era più nulla in palio: prevalsero i sanniti con i gol di Mastroianni e Forni. Curiosità: nella stagione precedente, sempre in Interregionale, ci furono due nulla di fatto (0-0) e nelle file dei pugliesi giocò un giovane ventenne, Gianluca Di Giulio, che in maglia giallorossa averebbe poi vinto lo storico campionato del 98-99 e avrebbe lasciato una traccia indelebile di sé. Anche sotto il fronte dei gol, il confronto è abbastanza equilibrato: 19 quelli segnati dai giallorossi, 15 quelli dei pugliesi. Che però hanno fatto segnare il risultato più ampio: 4-1 il 21 dicembre del 52 alla sesta giornata di ritorno di quel campionato di C. Tutte le sfide si sono svolte in serie C, tranne le due del 52/53, che si giocarono nell'allora campionato di IV Serie, e quelle finali del 92-93 e 93-94 giocate nel campionato Interregionale.