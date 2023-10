Benevento, Andreoletti: "Vittoria di squadra. Coi tifosi abbiamo giocato in 12" Le parole del tecnico giallorosso dopo l'incredibile rimonta con il Crotone

Ecco le parole di Andreoletti al termine di Benevento-Crotone: "Partita dai molti volti. L'abbiamo approcciata bene, ci siamo difesi con ordine e ripartendo con grande qualità. Gli episodi ti puniscono e così è stato. Sapevamo di affrontare una squadra con grande qualità. Nella ripresa c'è stata una gara da parte nostra molto più aggressiva e propositiva, poi sono entrati elementi con maggiore qualità che hanno cambiato la partita. Credo sia stata la vittoria del gruppo. Quando sei sotto 2-0 rischi di prendere l'imbarcata, invece siamo sempre stati ordinati. La squadra ha voluto vincere, ma con equilibrio. Se riusciamo a migliorare la manovra, soprattutto nel primo tempo, con questo spirito siamo una squadra importante".

"Queste partite, soprattutto quando sei sotto, non le recuperi da solo. L'aspetto ambientale fa la differenza, chi gioca in casa gioca in dodici. Oggi i tifosi sono stati straordinari. Deve crearsi questa alchimia, con la squadra che si fa amare. Partivamo da una posizione di svantaggio per tutto ciò che dovevamo recuperare dopo l'anno scorso. Speriamo di gioire spesso sotto la curva, sono convinto che il pubblico di Benevento anche con un risultato diverso ci applaudirebbe con questo spirito".

"Oggi non ho fatto giocare calciatori come Ciciretti, Masciangelo, Kubica e Alfieri. Quando hai una rosa così importante, credo sia limitante utilizzare solo un modulo. Questa è la vittoria dei calciatori e del pubblico. I ragazzi hanno fatto una prestazione gagliarda dal punto di vista individuale".

"La Coppa Italia? Mi aspetto delle risposte da parte di chi ha trovato meno spazio. Vogliamo passare il turno, non è un'amichevole. Voglio che i calciatori mi facciano vedere la voglia di giocare la prossima di campionato, mettendomi in difficoltà con i fatti":