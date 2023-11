Un giovane lascia il Benevento: arriva la risoluzione consensuale La nota del sodalizio giallorosso

Francesco Perlingieri non è più un calciatore del Benevento. A comunicarlo è stato il club giallorosso attraverso una nota stampa, in cui annuncia la risoluzione consensuale con il giovane difensore.

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Perlingieri. Il Club augura al calciatore le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.