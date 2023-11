Benevento, l'annuncio di Simonetti: "Ecco quando tornerò a disposizione" Le parole del centrocampista giallorosso nel corso di Ottogol

Ospite esclusivo di Ottogol, Pier Luigi Simonetti ha parlato della propria condizione e dei tempi di recupero: "La riabilitazione sta andando bene, così come le risposte dai controlli sono positive. Siamo a metà del percorso, penso di entrare per la prima di gennaio con la Turris. Ci vuole pazienza, vogliamo fare le cose per bene senza strafare".

Simonetti ha poi proseguito: "A nessuno piace perdere come accaduto a Monopoli. Conosciamo le nostre qualità e la nostra forza, sono armi che dobbiamo utilizzare nel migliore dei modi in vista delle prossime partite. Il Monopoli ha sfruttato meglio le occasioni. Abbiamo commesso tanti errori sia singolarmente che a livello collettivo, dobbiamo fare meglio. Benevento? Sicuramente è una città diversa dalle altre, sia per il blasone che per l'ambiente. Non parlerei di pressioni, ma del piacere di giocare in queste realtà. C'è un trasporto maggiore, credo che sia una fortuna avere così tanto seguito".