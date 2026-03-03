Clamoroso, il Casms potrebbe vietare la trasferta ai tifosi del Catania La decisione sarà presa domani. Ma gli etnei hanno già sottoscritto quasi 1.300 biglietti

Dopo che non sono stati rivelati profili di criticità nella riunione della settimana scorsa, in quella odierna l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha fatto dietrofront: il match rea Benevento e Catania è considerato ad alto rischio sotto il profilo della gestione dell’ordine pubblico e per tale motivo è stata rinviata la decisione definitiva al Casms che entro domani prenderà una decisione.

In arrivo restrizioni per i supporter ospiti, con la vendita dei biglietti che potrebbe essere vietata ai residenti in Sicilia.

Il problema è cheper il settore ospiti sono stati venduti già più di 1.300 biglietti. Cosa accadrà ora? Il problema pare sia nato per possibili incroci pericolosi in autostrada, vista anche la trasferta dei tifosi della Cavese a Crotone (pure in questo caso la prevendita è stata stoppata dopo esser stata avviata) e quella dei supporter del CosenzaaPotenza(non a caso, tutte e tre le gare sono finite nel mirino dell’Osservatorio).