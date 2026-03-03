Si ribalta con l'auto, ferita una giovane in Val Fortore Incidente alle porte di San Marco dei Cavoti. Una 19enne trasferita in ospedale

E' stata trasferita in ospedale la diciannovenne della Val Fortore che questo pomeriggio è rimasta coinvolta in un incidente stradale registrato alle porte di San Marco dei Cavoti.

Per cause ora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione, la giovane era alla guida della sua Fiat Panda quando, all'improvviso, mentre percorreva la statale che attraversa il centro abitato e conduce verso gli altri centri fortorini, ha perso il controllo del veicolo che dopo aver urtato la scarpata si è ribaltata su di un fianco.

A far scattare l'allarme sono stati gli altri automobilisti. Sul posto è accorsa l'auto medica di San Marco dei Cavoti con un'ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento del centro fortorino. Estratta dalle lamiere, la malcapitata è stata affidata alle cure dei sanitari che l'hanno poi trasferita in ospedale a Benevento.