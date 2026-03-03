Faicchio pronto a sostenere il Benevento grazie a "Territorio giallorosso" La comunità sannita sarà presente in occasione del match col Catania

Procede a pieno ritmo "Territorio giallorosso", l'iniziativa promossa dal Benevento Calcio per favorire l'avvicinamento sempre più concreto della provincia sannita. Dopo Montesarchio e Solopaca, contro il Catania ci sarà anche il comune di Faicchio, come sottolineato con soddisfazione il consigliere con delega allo Sport, Gennaro Mattei: "Credo che sia un’ottima iniziativa. Il Benevento, oltre a essere una realtà calcistica seria e strutturata, rappresenta il Sannio nel nostro territorio. Ritengo sia fondamentale coinvolgere le comunità, soprattutto attraverso manifestazioni come questa, che favoriscono il confronto e danno la possibilità anche alle persone meno abbienti di partecipare. Contro il Catania sarà una partita bellissima. Ho visto che è già sold out: a Faicchio c’è grande entusiasmo per questo evento. A Faicchio c’è un numero importante di abbonati e la squadra è molto seguita, anche nei bar del paese. Volevo ringraziare il presidente Vigorito per averci ospitato e un ringraziamento speciale va ad Alessandro Cilento del Benevento, che si è dimostrato molto disponibile e accogliente nei nostri confronti".