L'Iti Lucarelli in campo per un laboratorio di informatica in Kenia Nuova vita a dispositivi non più utilizzati che saranno donati a quelle popolazioni

L’ITI “G. Bosco Lucarelli” di Benevento, da sempre attento ai temi della solidarietà e della cooperazione internazionale, promuove – in collaborazione con la Caritas dell’Arcidiocesi di Benevento – la campagna solidale “ITI LUCARELLI FOR KENYA”, un’iniziativa finalizzata alla raccolta di computer usati per la realizzazione di un laboratorio informatico in Kenya.

Il progetto nasce con l’obiettivo di dare nuova vita a dispositivi tecnologici non più utilizzati, trasformandoli in strumenti concreti di formazione, inclusione e crescita per studenti e comunità locali. I computer donati saranno recuperati e rigenerati dagli studenti dell’Istituto, coniugando così solidarietà, competenze tecniche e responsabilità sociale.

L’iniziativa sarà presentata giovedì 5 marzo alle ore 11:00 presso l’Aula Magna dell’Istituto, in Viale San Lorenzo 2, Benevento.

La cittadinanza, le istituzioni e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.