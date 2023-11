Benevento, Berra lavora parzialmente col gruppo. Terranova scalpita Seduta a porte aperte in vista del match col Monterosi

Porte aperte all'Imbriani, con il Benevento che ha cominciato la preparazione in vista del match interno col Monterosi dopo il riposo di ieri. Meno sorrisi da parte dei giallorossi rispetto alla scorsa settimana. La sconfitta con il Monopoli è stata piuttosto pesante, proprio per questo la squadra di Andreoletti è scesa in campo con la massima concentrazione per cercare l'immediato riscatto nel posticipo del Vigorito.

La seduta dei giallorossi in vista del Monterosi

Simonetti ha svolto un lavoro in palestra, il centrocampista ha finalmente smesso di utilizzare le stampelle. Come rivelato a Ottogol, tornerà solo con l'inizio del girone di ritorno. Assente alla seduta Pinato, oltre ai giovani Rillo e Masella. Lavoro differenziato per Ciano insieme ad Agnello, con l'esperto attaccante che poi ha preso parte alla partitella finale. Da segnalare l'uscita dal campo di Alfieri a causa di un problema fisico.

Mancano molti giorni al match, di conseguenza Andreoletti non ha fornito molte informazioni ai presenti. L'interesse è andato tutto su Berra, il quale ha svolto parzialmente il lavoro con il gruppo. Il centrale difensivo, alle prese con un infortunio che non gli ha permesso di giocare le ultime due gare, si è allenato con un vistoso tutore alla gamba destra. Ha lavorato con un buon ritmo Terranova, il quale spinge per esordire dal primo minuto in campionato. L'ex Reggina ha agito in una difesa a tre con Viscardi e Benedetti. La scelta di utilizzare quest'ultimo da braccetto potrebbe essere indicativa in vista del Monterosi, considerata l'assenza per squalifica di Pastina e la condizione non ottimale di Berra. Gli allenamenti proseguiranno domani con una pomeridiana.