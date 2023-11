Benevento, serve l'impresa per scardinare la porta delle Vespe I numeri del derby. Rete stabiese ancora inviolata al Menti, strega con 6 clean sheet esterni

(f.s.) Il derby dalla parte dei numeri. Juve Stabia capolista con 32 punti, Benevento secondo a 29. Attacchi che presentano gli stessi gol segnati: 17. Le vespe ne hanno realizzati 7 in casa e 10 fuori, il Benevento 13 in casa e 4 in trasferta. La differenza sta soprattutto nei gol subiti: 5 quelli della Juve Stabia, 14 quelli del Benevento. La particolarità, però, sta nel fatto che gli stabiesi li hanno subiti tutti in trasferta, mentre al Menti mantengono la rete di Thiam inviolata. Il Benevento, da parte sua, ne ha invece subiti 8 in casa e 6 fuori. Anche qui un particolare non irrilevante: i sei gol incassati dalla strega in campo esterno sono racchiusi in due sole partite, la prima a Torre del Greco e l'ultima a Monopoli. Nelle rimanenti sei Paleari è sempre uscito dal campo con un “clean sheet”, vale a dire senza subire alcun gol.

Come dire che al Menti andrà in scena la sfida tra le difese più efficaci, in casa per la Juve Stabia, fuori per il Benevento. Nelle sette gare disputate in casa, le vespe hanno vinto 5 volte e pareggiato due: in particolare sono state bloccate sul pari proprio nelle ultime due partite al Menti, contro il Foggia e contro il Sorrento. Il Benevento in trasferta ha invece giocato 8 volte, ottenendo 3 vittorie, 3 pareggi e due sconfitte. Proprio l'ultima si riferisce al rovinoso ko di Monopoli.

In quanto ai precedenti, davvero tanti, almeno una cinquantina dal '45 in poi. Castellammare sempre campo difficile (proibito in qualche occasione), anche se l'ultima sconfitta al Menti risale al 29 maggio 2011, 12 anni fa, nel play off di andata per la promozione in B: finì 1-0 per le vespe che si fecero parare anche un rigore da Marco Paoloni, il portiere di Civitavecchia che il giorno dopo fu arrestato e condotto a Cremona per lo scandalo delle scommesse. Da allora i giallorossi hanno giocato altre tre volte al Menti, ottenendo due vittorie ed un pari. L'ultima partita in senso assoluto si riferisce però a lunedì 29 giugno 2020 allo stadio Vigorito, giornata segnata in rosso sul calendario della strega, che grazie alla vittoria firmata da un gol di Marco Sau all'attuale portiere laziale Provedel, tagliarono il traguardo della promozione in serie A con ben sette giornate di anticipo sulla chiusura del campionato.

Nella foto l'ultimo gol segnato dai giallorossi alla squadra stabiese il 29 giugno 2020, che valse la promozione in serie A