"Il Sogno di Ciro", Carfora: "Fa bene sentire il calore dei tifosi" Le parole del giovane attaccante del Benevento dopo l'evento allo Store

Subito dopo la seduta di ieri a porte aperte, i giovani Pastina, Carfora e Talia hanno fatto tappa al Benevento Store di via del Pomerio per l'incontro con i tifosi, ormai diventato un appuntamento fisso fino al termine di dicembre. La serata è stata denominata “il sogno di Ciro”, a testimonianza della crescita dei tre calciatori nel settore giovanile giallorosso, sempre caro al compianto Ciro Vigorito. Non sono mancati i selfie e gli autografi di rito, con i tifosi che hanno potuto anche approfittare di una serie di sconti sul kit gara ufficiale del Benevento Calcio. Il prossimo evento è datato 7 dicembre con gli attaccanti Ferrante, Bolsius, Sorrentino e Ciciretti.

Ai microfoni di Ottochannel, il giovane Carfora ha così sottolineato: "Sicuramente è importante sentire la vicinanza dei tifosi. È stato un evento bello, ci teniamo a sentire ciò che provano per questa città e per questi colori. Sono venuti in tanti, ci danno sostegno in questo campionato che è molto difficile. Fa bene sentire il loro calore".