Caso scommesse, il comunicato del Benevento Calcio La nota del club giallorosso

Comunicato stampa da parte del Benevento Calcio sul caso scommesse che vede coinvolti Pastina e gli ex giallorossi Coda, Letizia e Forte. Vigorito, inoltre, nella giornata di domani sarà all'Imbriani in occasione della rifinitura della squadra di Andreoletti. Il massimo dirigente giallorosso parlerà alla squadra dopo gli avvenimenti delle ultime ore. Ecco la nota del club:

Il Benevento Calcio, in persona del Legale Rappresentante Avv. Oreste Vigorito, comunica che in data odierna ha provveduto ad informare la Procura Federale della FIGC, su quanto pubblicato dal Quotidiano Il Mattino edizione di Benevento circa indagini in corso da parte della Procura della Repubblica di Benevento relative ad episodi di scommesse che coinvolgono i propri tesserati Pastina Christian, attualmente calciatore del Benevento Calcio, e Letizia Gaetano, attualmente in prestito alla società Feralpi Salò, ed ex tessarati Forte Francesco e Coda Massimo, il tutto nel rispetto della vigente normativa federale.