Benevento, Vigorito ospite a Ottogol: i dettagli Il massimo dirigente giallorosso sarà negli studi di Ottochannel nell'appuntamento del lunedì

Sarà una serata speciale quella di domani. Il presidente Vigorito sarà ospite di Ottogol, trasmissione di approfondimento sul Benevento Calcio condotta da Sonia Lantella. L'appuntamento è fissato alle ore 20:30, in diretta su Ottochannel (canale 16). Si parlerà del derby tra Juve Stabia e Benevento, ma ovviamente non mancherà una parentesi sul caso scommesse che ha visto coinvolto Pastina. Il massimo dirigente giallorosso è l'unico componente del Benevento Calcio che può rilasciare dichiarazioni sull'argomento, come specificato dal club in una nota stampa.