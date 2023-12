Serie C / Diretta Juve Stabia-Benevento 0-0, LIVE Al Menti il derby d'alta classifica tra vespe e stregoni

1' - Comincia Juve Stabia-Benevento

Juve Stabia-Benevento 0-0, il tabellino

Juve Stabia (4-3-2-1): Thiam; Andreoni, Bellich, Bachini, Mignanelli; Buglio, Leone, Meli; Piscopo, Romeo; Candellone. A disp.: Esposito, Signorini, La Rosa, Maselli, Bentivegna, Baldi, Guarracino, Folino, Gerbo, D'Amore, Rovaglia, Picardi, Ruggiero, Marranzino, Vimercati. All.: Pagliuca

Benevento (3-5-2): Paleari; El Kaouakibi, Capellini, Berra; Improta Karic, Agazzi, Talia, Benedetti; Ferrante, Bolsius. A disp.: Nunziante, Manfredini, Masciangelo, Kubica, Marotta, Ciano, Pinato, Rillo, Viscardi, Sorrentino, Terranova, Carfora, Tello. All.: Andreoletti

Arbitro: Nicolini di Brescia. Assistenti: Giuggioli di Grosseto e Boggiani di Monza. Quarto ufficiale: Ancora di Roma 1

Juve Stabia-Benevento, il prepartita

Derby d'alta classifica al Menti tra Juve Stabia e Benevento. I giallorossi si presentano a Castellammare con la volontà di conquistare l'intera posta in palio, contro le vespe che in casa hanno un ruolino di marcia impressionante. La squadra di Andreoletti è reduce dal caso scommesse che ha coinvolto in prima persona Pastina, non convocato per l'incontro. Il derby campano sarà trasmesso in diretta da Rai 2