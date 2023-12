Juve Stabia, Pagliuca: "Complimenti ai ragazzi. Sul Benevento..." Il tecnico delle vespe ha commentato il successo ottenuto contro la Strega

Gioisce per la vittoria Guido Pagliuca che commenta così la prestazione della Juve Stabia contro il Benevento: " Nel finale i nostri avversari hanno inserito cinque calciatori importantissimi, noi abbiamo deciso di concedergli il palleggio. I ragazzi sono stati bravi a tenere il risultato. L'ultimo quarto d'ora è stato così. Thiam è stato bravo. Alleno un gruppo di ragazzi stupendo, ogni giorno è un piacere allenarli. Il merito è della squadra, in questo momento venire a Castellammare non è facile per nessuno. Dobbiamo lavorare nel quotidiano, vedo grande umiltà. Poi è normale che c'è tanto entusiasmo. Davanti a questo pubblico abbiamo mancato di coraggio in costruzione, dove non trovavamo l'uomo libero nella zona di campo per tutto il primo tempo. Faccio i complimenti al Benevento perché è una squadra forte, sono convinto che si giocherà il campionato fino alla fine"

"Con il Crotone sarà difficile. La viviamo con entusiasmo, è bello vedere i ragazzi in questo modo. Stanno bene con la nostra gente, ci porteremo dietro questo stato d'animo".