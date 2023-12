Benevento, Berra: "I campionati non si vincono ora, testa all'Avellino" Le parole del difensore giallorosso dopo il derby del Menti

Al termine del derby tra Juve Stabia e Benevento, così Filippo Berra ha commentato la sconfitta maturata al Menti: "C'è grande rammarico, anche se nel secondo tempo siamo stati pericolosi con tante occasioni. La partita è stata equilibrata, loro sono riusciti a trovare gol tramite un episodio. Nella ripresa siamo usciti. Le nostre certezze non cadono dopo questa sconfitta, dobbiamo continuare per la nostra strada: i campionati non si vincono ora. Domenica ci sarà l'Avellino, mi aspetto il pubblico dalla nostra parte come sempre fatto: la sconfitta non rovina il nostro percorso".