Benevento-Avellino, info prevendita: attesa per l'avvio Le ultime sui tagliandi del derby

Cresce l'attesa per il derby tra Benevento e Avellino. I tifosi aspettano l'opportunità di poter acquistare i tagliandi che gli permetterà di essere presenti al sentito incontro con gli irpini. La prevendita dovrebbe sbloccarsi giovedì, giorno in cui la riunione del Gos definirà le eventuali restrizioni che potrebbero interessare le due tifoserie. Non è prevista la giornata giallorossa, con gli abbonati che quindi potranno usufruire della tessera di fidelizzazione. Nei prossimi giorni si conosceranno delle importanti novità in vista di questo importante scontro diretto d'alta classifica. Intanto, il Benevento ha fatto sapere che giovedì saranno aperte le porte dell'Imbriani per la seduta d'allenamento della squadra di Andreoletti.