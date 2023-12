Benevento, diretta Vigorito tra derby e caso scommesse: segui l'intervento LIVE Le parole del massimo dirigente giallorosso nel corso di Ottogol

Ospite di Ottogol, il presidente Vigorito è pronto a parlare delle ultime vicende che riguardano il Benevento Calcio. Si analizzerà la sconfitta di Castellammare e ci si proietterà al derby con l'Avellino, ma non mancherà un focus sul caso scommesse che ha visto coinvolto Pastina e gli ex Letizia, Coda e Forte.

Vigorito e l'abbondanza: "Qualcuno deve andare via"

"Voglio scacciare gli alibi: i ragazzi hanno assorbito ciò che è successo in settimana. Siamo andati con animo sereno. Forse siamo diventati troppo educati come squadra. Abbiamo ricevuto un'accoglienza bella, un clima diverso rispetto al passato. Sono stato in panchina, ho visto un gruppo di ragazzi molto disciplinato. Credo che ci sia un problema che ieri si è evidenziato ancora una volta: siamo troppi. A me è piaciuta molto una cosa detta da Carli: a volte ci si rinforza cedendo qualcuno piuttosto che prendere altri. Qualcuno deve andare via. Nessun disaccordo o contestazioni, ma qualche calciatore non era molto felice di stare in panchina".

Oggi è il compleanno di Valentina Vigorito.

"Valentina è più tifosa di me del Benevento. Purtroppo come gioisce di più, si addolora altrettanto. La partita di ieri ha dato dispiacere, speriamo per la prossima volta"