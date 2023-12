Il doppio ex De Simone: "Benevento-Avellino sarà da categoria superiore" L'intervento nel corso di Ottogol in vista del derby

Mimmo De Simone, doppio ex di Benevento e Avellino, è intervenuto nel corso di Ottogol per parlare del derby del Menti e del big match in programma domenica al Vigorito tra giallorossi e biancoverdi: "La Juve Stabia è una squadra in salute, Pagliuca ha delle idee importanti e la sua mano si vede. Il Benevento è partito a rilento come atteggiamento".

De Simone e il derby Benevento-Avellino

"Si affrontano due squadre che arrivano a questa partita con delle problematiche, ma credo che sarà un derby di altissimo livello. Organicamente si somigliamo molto, poi è chiaro che il fattore campo può incidere. Pariamo di due squadre molto importanti: sarà una partita da categoria superiore. Sulle due panchine ci sono Andreoletti e Pazienza che hanno fatto bene alla Pro Sesto e al Cerignola, ma adesso stanno vivendo delle esperienze decisamente più importanti. Non è semplice guidare il Benevento, così come l'Avellino perché dietro ci sono delle tifoserie importanti con le relative pressioni del caso".