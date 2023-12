Benevento, il programma di lavoro in vista dell'Avellino La Strega si prepara al sentito derby di domenica

Martedì di riposo per il Benevento. I giallorossi cominceranno a preparare il derby con l'Avellino nella giornata di domani, con in programma una doppia seduta d'allenamento. Come noto, invece, giovedì saranno aperti i cancelli dell'Imbriani per permettere ai tifosi di assistere al lavoro della squadra di Andreoletti. Per venerdì ci sarà una mattutina, così come sabato. Fissata anche la conferenza stampa del tecnico giallorosso, il quale presenterà il derby alle ore 17 di sabato, con diretta esclusiva offerta da Ottochannel. Successivamente, il Benevento partirà alla volta del ritiro di Venticano. Difficile che possano esserci rientri tra gli stregoni, con Ciciretti che dovrebbe tornare tra i disponibili per la trasferta di Latina.