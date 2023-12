Benevento-Avellino, è febbre da derby: già numeri importanti Nel pomeriggio è finita senza gol la sfida tra Picerno e Casertana

La febbre del derby ha già numeri importanti: ai mille tagliandi polverizzati in breve tempo ad Avellino, hanno risposto 1420 tifosi della strega. A questi vanno aggiunti i 3740 abbonati di fede sannita per un totale già di 6.160 spettatori. Evitiamo di fare proiezioni, ma appare indubbio che domenica sera si possa battere il record di presenze stagionali.

Intanto questo pomeriggio sono scese in campo Picerno e Casertana. Le due squadre più in forma del campionato non si sono fatte del male: 0 a 0 e un salomonico punto a testa. I numeri però sono tutti dalla parte dei lucani, che hanno fatto registrare 10 tiri contro 2 verso la porta avversaria, ma addirittura un possesso palla del 64% contro il 36 dei campani. Partita di difesa e di sacrificio per i ragazzi di Cangelosi che rimangono imbattuti in trasferta (5 vittorie, 3 pareggi). Ora c'è da attendere l'altro anticipo, quello di domani (18,30) tra Crotone e Juve Stabia.

Questa l'attuale classifica nelle prime 6 posizioni: Juve Stabia 35; Picerno 33; Casertana 31; Benevento 29; Crotone 28; Avellino 27. (Picerno e Casertana una partita in più)