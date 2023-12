Benevento, biglietti a quota settemila C'è tutta la mattinata per arrotondare il numero, ma solo nei punti vendita (non al botteghino)

Manca solo qualche tagliando per abbattere il muro delle settemila unità. Stasera i tagliandi sottoscritti dai tifosi giallorossi erano 2.174. A questi vanno aggiunti i 1.000 venduti ad Avellino e i 3.740 abbonati. Il totale dice 6.914 potenziali spettatori, che è già un bel numero per un campionato di serie C. Ovvio che per quel che riguarda la tifoseria sannita c'è ancora tutta la mattinata di oggi (solo nei punti vendita di Ticket One) per arrotondare il numero di biglietti. In ogni caso è certo che ci sarà il nuovo record di presenze in questa stagione.