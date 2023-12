Benevento-Avellino, Terranova: "Davvero un peccato perdere questa partita" Le dichiarazioni del centrale difensivo giallorosso

Al termine del match tra Avellino e Benevento, il centrale difensivo Terranova ha commentato così la sconfitta: "Sono dispiaciuto e amareggiato. Purtroppo nel momento del gol abbiamo perso una palla in uscita, eravamo messi male: c'è stata la palla in profondità che ha permesso all'Avellino di segnare. A mio avviso abbiamo fatto un'ottima partita. Per quanto visto in campo, con tutte le occasioni, è davvero un peccato perdere questa partita. Accettiamo il verdetto, non dobbiamo fare altro che lavorare duramente durante la settimana. Dobbiamo dare di più. L'umore sicuramente non è dei migliori dopo due sconfitte di fila, ma dobbiamo ripartire più forti di prima. La prestazione c'è stata, così come le occasioni. L'unica medicina che conosco è il lavoro e il ricompattarci il prima possibile perché dobbiamo pensare alla prossima".