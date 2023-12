Benevento-Avellino, Andreoletti: "Fa male perdere, i ragazzi hanno dato tutto" Le parole del tecnico giallorosso dopo la sconfitta nel derby

Al termine di Benevento-Avellino, Matteo Andreoletti ha commentato così il derby del Vigorito: "Dispiace molto perché abbiamo creato i presupposti per raccogliere punti, ma non ci siamo riusciti subendo gol dall'unico tiro in porta degli avversari. Perché mancano i gol? Abbiamo creato dei presupposti per farli, uscire sconfitti fa male. Sappiamo quanto tutti ci tenessero a questa sfida. Se fai una prestazione di questo livello sotto tutti i punti di vista, nel secondo tempo si è giocato solo a una porta, dispiace perché abbiamo fatto di tutto per pareggiarla. Ci manca lucidità sotto porta, oggi l'abbiamo pagata a caro prezzo".

"La risposta dei ragazzi è stata di alto livello, poi è normale che qualche errore tecnico ci sta. Se parliamo di atteggiamento, penso che anche oggi siano stati straordinari per quanto dato".

"Sorrentino? Il ragazzo ha fatto bene in allenamento. Sono entrati calciatori per cercare di fare bene negli spazi stretti degli avversari. Oggi diventa difficile commentare dopo tutte le occasioni che abbiamo avuto".

"Non ho parlato con Vigorito. So ciò che stiamo facendo, il nostro percorso è molto chiaro. Da parte c'è il massimo entusiasmo, sapendo che la situazione non è semplice. Lo sapevo dall'inizio che ci sarebbero state queste difficoltà".